Лондон и Вашингтон решили создать коалицию по защите Ормузского пролива

Международную коалицию по защите судоходства в Ормузском проливе решили создать США и Великобритания. Запланирована на следующей неделе встреча высокого уровня в британской столице, передает Axios со ссылкой на источники.

В переговорах могут принять участие главы оборонных ведомств и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока. От США ожидается присутствие шефа Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

Источники утверждают, что США таким образом пытаются найти стратегию выхода из военного конфликта с Ираном. Вашингтон рассчитывает на помощь партнеров в этом вопросе.