Российские вооруженные силы готовят новый массированный удар по Украине в ближайшие 48 часов. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об этом со ссылкой на данные своей разведки.

Президент Украины, сообщив информацию от разведчиков, тут же обратился к западным кураторам. По словам Зеленского, он ожидает понимания со стороны партнеров: они должны помочь с ПВО. Все договоренности должны выполняться оперативно, потребовал украинский лидер.

Глава киевского режима выразил надежду, что Америка будет с Украиной и в дальнейшем. И Киеву удастся закончить эту войну "достойным миром" - по словам Зеленского, именно это нужно Украине.