Трамп: Иран стал серьезнее относиться к переговорам, но еще не готов к сделке

К эскалации конфликта на Ближнем Востоке присоединЯются новые страны. Ночью военные Саудовской Аравии нанесли удары по позициям хуситов в Йемене: якобы они угрожали судоходству в Красном море.

Тем временем в Вашингтоне задаются вопросом - как оплачивать войну с Ираном? По данным издания Bloomberg, Конгресс не спешит изыскивать дополнительное финансирование.

Дональд Трамп в ходе общения с прессой заявил, что пока не принял решения о дальнейших бомбардировках. При этом глава Белого дома уверен: Тегеран стал серьезнее относиться к переговорам, но еще не готов к сделке. А на вопрос журналиста, считает ли он удары по иранским мостам и электростанциям военным преступлением, отвечать отказался.