Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с их праздником, который отмечается 25 июля.



Президент поблагодарил следователей за преданность Родине, народу и закону. Путин также отметил их вклад в решение задач СВО.



"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия", — сказал Путин в видеообращении.



Президент России выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей и пожелал им успехов в службе.