США столкнулись с трудностями при поиске средств для продолжения войны с Ираном

В США на конгрессе был поднят вопрос о необходимости увеличения финансирования войны с Ираном, однако тема "практически застопорилась", передает агентство Bloomberg. Расходы США на военную операцию уже достигли примерно 37,5 миллиардов долларов.



Ранее администрация США запрашивала у конгресса увеличение бюджета на десятки миллионов долларов в срочном порядке. Деньги пошли на реализацию военных нужд.



На данный момент у США закончились деньги, выделенные на военную операцию в исламской республике.



"Возникают вопросы о том, как оплачивать войну, поскольку принятие дополнительного пакета мер по финансированию практически застопорилось в конгрессе" — сообщает Bloomberg.



При этом президента США Дональда Трампа ситуация не сильно волнует, По данным агентства, конфликт с Ираном оказался для американского лидера непредсказуемым, и он перешел в "режим мести".



Соединенные Штаты и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.