Трехдневный траур объявлен в Кировской области из-за атаки ВСУ на предприятие, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

"Подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова", — написал Соколов в своих соцсетях.

В эти дни будут приостановлены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, отметил губернатор. Также будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов.

24 июля ВСУ атаковали предприятие в Кирове ракетами. Шесть человек погибли, еще 32 пострадали.