Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников следственных органов России.

Глава государства отметил высокий вклад сотрудников СК, МВД и ФСБ в сохранение законности и правопорядка в стране, борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Поблагодарил сотрудников и ветеранов следствия за преданность Родине.

"Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников. Подчеркну, что всегда и на всех направлениях сотрудникам органов следствия нужно проявлять твёрдость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости. Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей", - сказал президент.