Во Владивостоке торжественно встретили подводную лодку "Волхов"

Во Владивостоке торжественно встретили экипаж подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота - моряки вернулись в пункт базирования после продолжительного похода.

За время дежурства дизель-электрическая субмарина преодолела свыше двух тысяч морских миль, все поставленные задачи выполнены. Отличившимся подводникам сразу на пирсе вручили заслуженные награды.

После официальной части - долгожданные объятия родных и близких. Впереди у моряков краткосрочный отдых, а затем они снова приступят к боевой подготовке.