Националисты, запертые российскими войсками в Допрополье, поднимают весь арсенал своей малой авиации. Цель одна - после масштабного прорыва наших штурмовиков в городскую застройку и стремительного наступление внутри кварталов попытаться хоть как-то сдержать этот натиск.

Дроны как главная ударная сила ВСУ - ресурс хотя и крайне опасный, но российские бойцы научились им противостоять. Даже если под рукой нет ничего, кроме станкового пулемета.

Доброполье сегодня: в частном секторе штурмовики нашли и подорвали постройку, которую ВСУ оборудовали как раз под пункт управления БПЛА. И таких кандидатов на ликвидацию в карте наших разведчиков еще десятки.

А вот пригороды на юго -востоке Доброполья. Лес. Рядом - линия хорошо оборудованных окопов. В кустарнике - огневая точка. Но маскировка подвела. Операторы заметили маячившего бандеровца. И отправили буквально ему под ноги ударный дрон.

Гарнизон националистов в Доброполье, конечно, еще будет сопротивляться. И, возможно, не ону неделю. Но факт - вернуть город под свой контроль шансов уже никаких. Один из главных рубежей Донбасского укрепрайона ВСУ каждый день теряет людей, технику и сдает опорные пункты.

Алексеево-Дружковка. Логистически важный хаб, занятый противником. Именно сюда после сдачи Константиновки откатились разрозненные группы уцелевших националистов. Но именно с безопасностью трасс у ВСУ все складывается очень плохо. Мало того, что в город уже вошли мобильные огневые группы российских войск, так еще движение по дорогам стало почти невозможным. Небо полностью под контролем российских дронов. И каждый выезд даже на грунтовку может стать для бандеровцев последним.

За минувшую неделю российские подразделения освободили от ВСУ восемь населенных пунктов. Потери националистов - свыше 10 тысяч человек убитыми.