Еще недавно ультраправый блогер Лора Лумер называла главаря киевского режима нацистом и требовала прекратить спонсировать Украину. Теперь вот сидит перед ним и задает по-настоящему важные вопросы: "Ваша бывшая сотрудница обвинила вас в употреблении кокаина за счет налогоплательщиков. Что вы на это скажете? Там еще была фотография: на ней вы с Макроном в какой-то подсобке. Так что же? Это правда или ложь? Употребляли ли вы кокаин с Макроном?".

"Конечно, нет!", - хихикая, отвечает Зеленский.

Журналистка ставит ему в упрек, что тот во времена предвыборной кампании Трампа против Харрис агитировал в США именно за Камалу. Тот, в свою очередь, отвечает, что ни о чем не жалеет и если бы он был активнее вовлечен в американские выборы, то голосов за демократов было бы, очевидно, больше. Республиканка Лумер меняется в лице.

"Трамп – сильный лидер. Лучший он или нет - рассудит история. Иногда мы живем и не знаем, как что-то сложится. Иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек. Но я желаю ему долгих лет", - добавил Зеленский.

Не обошлось в беседе и без угроз в сторону России. Интервью снималось до масштабного удара "Искандеров" по украинской военной выставке. На ней, по данным нашего Минобороны, были представлены дроны - в том числе иностранного производства. Находились там ведущие разработчики и производители БПЛА и командования сил беспилотных систем ВСУ. Присутствовали и иностранные делегации - это сообщили в окружении Зеленского. Подтверждена гибель представителя польской оборонной компании. По мнению украинских СМИ, виноваты сами организаторы: выставка не носила секретный характер, более того - активно анонсировалась в интернете.

Сам главарь киевского режима подтвердил лишь удар и подчеркнул, что мероприятия там точно не должно было быть.

"Мы вызовем представителя России в ЕС из-за этих ударов, и я предложу дополнительные санкции против военно-промышленного комплекса России", - поспешила объявить Кая Каллас.

Брюссель, как всегда, смотрит на ситуацию однобоко. На украинские удары по гражданской инфраструктуре России там привычно закрывают глаза. Европе и так хватает уже введенных антироссийских санкций. New York Times пишет: после насильного отказа от энергоресурсов из России, Запад теперь боится чрезмерной зависимости от "непредсказуемого Трампа". Больше всего обеспокоены представители оборонных и энергетических ведомств европейских стран.

Предсказать, кто следующим попадет под грозный нрав Трампа, сложно. Американский президент пригрозил пошлинами двум ближайшим соседям: Мексике и Канаде. Первые виноваты в том, что поставляли некачественный салат-айсберг и спровоцировали в США "взрывную" диарею. Вторые - что из-за их лесных пожаров все восточное побережье Штатов сейчас окутано смогом. Грозит глава Белого дома и Европе: из-за решения ЕС оштрафовать американского ИТ-гиганта "Гугл" почти на 900 миллионов долларов. Времени у Трампа достаточно: накануне он заявил о намерении баллотироваться в президенты в четвертый раз. И пошутил он или нет - вопрос открытый.