Посетители "Херсонеса Таврического" могут увидеть уникальные артефакты, которые никогда не выставлялись

Это один из первых артефактов, найденных на территории Херсонеса: мраморный пьедестал статуи Демарата, сына Аристона. Изваяние 3 века не сохранилось, но посвятительная надпись повествует об искусном ораторе, председателе городского совета, который неоднократно с посольством посещал Рим и просил императоров о благе отечества. Предмет обнаружили в начале 19 века, но из-за размеров и веса - больше тонны - никогда не экспонировали. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть памятник: музей впервые приоткрыл двери в святая святых – фондохранилище.

"Практически 90% предметов, представленных здесь, не выставлялись у нас на выставках, не ездили никуда экспонироваться. Что-то было найдено недавно, что-то имело огромный вес, поэтому невозможно было перенести из фондов, что-то просто в силу того, что таких памятников много, оно просто не выставлялось как серия", - объяснила Наталья Демиденко, главный хранитель ГМЗ "Херсонес Таврический".

Это лишь одно из помещений фондохранилища, здесь собраны лапидарные памятники – предметы, сделанные из камня. Одни из первых надгробий полиса – 5 века до нашей эры, характерные только для Херсонеса стелы с мечом и портупей. Так чтили воинов в древнем городе. И настоящие произведения искусства – мемориалы с сюжетом. Вот пирующая пара, а рядом чествование божества. Эту плиту случайно нашли в 60-х годах прошлого века в фундаменте городского здания.

"Это чествуют божество. Причем о том, что похоронен под этим надгробием герой, свидетельствует изображение лошади и его доспехов в верхнем левом углу. Поэтому находка крайне редкая - не только для Херсонеса", - говорит Евгения Колесник, хранитель музейных предметов научно-фондового отдела ГМЗ "Херсонес Таврический".

Только здесь можно увидеть находки последних десятилетий. Скифские надгробия с личинами из могильника Киль-Дере и фрески из некрополя Карантинной бухты. На оригинальном триптихе едва сохранилась краска, но реставраторы смогли воссоздать метафоричный сюжет охоты. Кабан – символ жизненной силы, заяц – образ возрождения, олень – это обновление.

А эти росписи на фрагментах погребальных памятников даже спустя два тысячелетия не утратили свою яркость и позволяют представить, как выглядел Херсонес в эллинистический период.

"Это краски в технике энкаустики, когда краски смешивались с воском, бальзамами и горячим металлическим инструментом наносились на камень. Плиний-старший писал, что краски в технике энкаустика не повреждаются ни солнцем, ни ветрами, ни соленой водой. Но даже он не мог предполагать, как долго проживут эти краски и сохранят яркие цвета. Обратите внимание, какое яркое сочетание. Красный, желтый, синий цвет", - продолжает Демиденко.

В экспозиции декреты – высеченные в камне постановления – например, о выдаче гражданства или об итогах спортивных состязания. Есть и необычные посвящения. Судя по одной из надписей, жители полиса молились даже египетским богам. А на архитектурных деталях можно найти слова благодарности меценатам, которые жертвовали на строительство общественных зданий. (

Греческие колонисты, переселившись в Тавриду, были вынуждены приспосабливаться к местным условиям. И в первую очередь это коснулось архитектуры. Мрамора на полуострове не было, а жить красиво очень хотелось. И античные мастера совершили невозможное. Научились обрабатывать местный хрупкий известняк так же тонко, как и мрамор. И даже сочетали эти два разных материала.

В фондах музея - более 270 тысяч археологических находок. С таким объемом ни одно выставочное пространство не справится. Открытое хранение - формат, который позволяет посетителям увидеть хотя бы малую часть того, что скрыто в запасниках.