Пожары во Франции: огонь постоянно меняет траекторию и не поддается контролю

Более 100 тысяч человек эвакуированы на юго-западе Франции из-за природных пожаров, признанных сильнейшими за последние полвека.

Огонь движется в сторону Бордо. Он постоянно меняет траекторию и не поддается контролю. Президент страны распорядился мобилизовать военных. Только в этом регионе пламя уничтожило сто построек, в том числе жилые дома. Приостановлена работа аэропорта. При тушении пострадали десятки сотрудников экстренных служб. Двое погибли.

20 тысяч человек эвакуированы в соседней Испании. В Мадриде ввели чрезвычайное положение национального масштаба. По всей стране сохраняется высочайший уровень пожарной опасности.