Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работника торговли

Работников торговли с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети мэр отметил, что в Москву издревле вели пути купцов со всего света. И спустя столетия торговля все так же ассоциируется с предвкушением чего-то приятного.

Сегодня в столице работают больше 119 тысяч магазинов, торговых центров, рынков, кафе и ресторанов и ещё множество предприятий, ежедневно обслуживающих москвичей и гостей города.

Мэр поблагодарил всех, кто работает в сфере торговли за вклад в развитие экономики Москвы, создание дружелюбной атмосферы и внимательное отношение к потребностям горожан.