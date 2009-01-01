Как сейчас выглядит исполнительница хита "Когда я стану кошкой" Маша Ржевская: ее дочери уже 20 лет

Маша Ржевская пропала из медиапространства после оглушительного успеха на "Фабрике звезд". Певица, которой пророчили большое музыкальное будущее, последовала за своим возлюбленным и в 2009 году переехала в Великобританию.

Куда пропала Маша Ржевская — до сих пор интересуются поклонники шоу. Как оказалось, у исполнительницы хита "Когда я стану кошкой" все прекрасно. Маша стала мамой еще в 19 лет. Дочь Ржевская назвала необычным именем — Элиза Фредерика.

Самой певице уже 39 лет. Но она прекрасно выглядит и ничуть не постарела. Наследница артистки опубликовала в своем блоге кадры с Марией. Видео буквально взорвало соцсети. Ржевская появилась перед публикой в черном платье с вырезом в виде сердца на груди, а ее дочь надела такое же, но красное. Обе дополнили образы беретами — певица выбрала красный, а ее дочь — черный. Маша и Элиза поражают сходством, даже прически у них одинаковые — темное каре.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники "Фабрики звезд" оставили под роликом сотни комментариев. Люди отметили, что от видео веет теплыми воспоминаниями. "Какие же вы красивые. Ну и песня, конечно, легенда из моей юности"; "Вы стали еще прекраснее, а доча — копия вы. Пришло время для возвращения"; "Моя юность…"; "Нет, это не слезы, это просто молодость в глаз попала", — пишут пользователи Сети.