Уголовное дело возбуждено в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области

Восемь человек, включая двоих детей, погибли при ударах ВСУ по базам отдыха Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

14 человек, в том числе трое детей, получили ранения.

Также Балицкий назвал удар ВСУ по базам отдыха в Кирилловке свойственным Киеву вопиющим преступлением, передает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Министерство иностранных дел России соберет доказательную базу по теракту ВСУ в Кирилловке и передаст ее на международные площадки, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.