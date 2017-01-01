Собянин: 125 площадок доступно в рамках проекта "Музеи - детям"

Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет в рамках программы "Музеи - детям", рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Благодаря проекту, стартовавшему в 2017 году, школьники и студенты колледжей могут бесплатно посещать музеи и выставочные пространства столицы, уточнил мэр.

По словам главы города, только с начала 2026 года юные москвичи воспользовались льготой больше 435 тысяч раз. А самыми популярными площадками, которых на сегодняшний день насчитывается 125, стали, в частности, Дарвиновский музей, Музей космонавтики и Государственный биологический музей имени Тимирязева.

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