Очередное вопиющее преступление: подробности удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

Очередное вопиющее преступление киевского режима против мирных жителей: ночью ВСУ атаковали туристические базы в Запорожской области.

Погибли восемь человек, в том числе двое детей. Также известно о четырнадцати пострадавших, среди них тоже есть несовершеннолетние. Об этом сообщили региональные власти, отметив, что противник видел и понимал, по кому направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям.

Использовалось большое количество дронов. Дотла выгорели несколько автомобилей, разрушена инфраструктура базы. Власти области окажут всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.