Производство по делу тяжелобольной Лерчек возобновили

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), 30 июля будет решаться вопрос об изменении меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее гособвинение попросило районный суд возобновить судебный процесс, настаивая при этом на ужесточении меры пресечения в связи с нарушением прежде избранных запретов.

Ранее прокуратура просила суд направить запрос в Центр онкологии имени Блохина о возможности подсудимой участвовать в судебных заседаниях, а также о состоянии и тяжести ее заболевания. Там ответили, что Лерчек прошла курс химиотерапии , но медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке в суд, нет.

Чекалина обвиняется в совершении незаконных валютных операций.