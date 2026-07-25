Лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что его страна спонсирует Украину в ущерб безопасности своих граждан.

Как отметил политик, слова которого приводит РИА Новости, действующее правительство довело систему гражданской защиты до полного упадка.

Париж, добавил Филиппо, тем временем направил на Украину еще 17 миллиардов евро.

Ранее французским Rafale предрекли серьезные проблемы при встрече с российскими истребителями. Rafale не может конкурировать даже с американским F-35, не говоря уже о российских Су-57. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".