Новак оценил, как обстоят дела с топливом: "Эта ситуация действительно временная"

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация с топливом постепенно стабилизируется: ряд заводов вышел в работу, баланс становится лучше.

По словам заместителя председателя правительства, нефтяные компании поставляют все необходимые объемы.

Вместе с тем Новак отметил, что сложной обстановка остается в некоторых регионах. Особенно это касается Сибири. Власти занимаются проблемой.

"Эта ситуация действительно временная", - сказал вице-премьер, которого цитируют "Известия".

Он добавил, что приоритет кабмина сейчас - обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.