Собянин: Причал "Парк Горького - 2" открыт на обновленной Пушкинской набережной

На обновленной Пушкинской набережной после реконструкции открылся причал "Парк Горького - 2", рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

По словам мэра, причал стал просторнее и функциональнее: появилась возможность принимать суда всех типов, количество одновременных на причале увеличилось со 100 до 280 человек.

Кроме того, на обновленном причале усилена служба пассажирских сервисов ЦОДД. А за порядком на воде круглосуточно следит Речной ситуационный центр.

Подробности - в посте главы города.