Путин назвал успешным развитие отношений с Казахстаном

Владимир Путин в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым в Омске заявил, что отношения России и Казахстана развиваются успешно, носят стратегический характер не на словах, а на деле.

Россия - крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, причем по разным направлениям, напомнил Путин. Указав при этом, что отношения двух стран хорошо диверсифицированы - это металлургическая промышленность, машиностроение, энергетика, фармацевтика и ряд других направлений.

Токаев, в свою очередь, отметил, что объем инвестиций России в экономику Казахстана составил более 30 миллиардов долларов.

Кроме того, президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к "стамбульской формуле" решения конфликта.