Принц Уильям разругался с Карлом III: вот что произошло

Отношения принца Уильяма с королём Карлом III становятся всё более напряжёнными. Наследник престола устроил отцу скандал после визита Гарри и Меган Маркл в Британию.

По данным RadarOnline.com, Уильям в последние годы не раз расходился во мнениях со своим отцом, однако, в отличие от принца Гарри, эти разногласия никогда не приводили к полному разрыву отношений. Источники издания считают, что главной причиной напряжённости является решительный характер принца Уэльского.

"Проблема Уильяма в том, что он считает, будто знает лучше всех", — пояснил королевский биограф Хьюго Викерс.

Другой эксперт по британской монархии, Роберт Джонсон, отметил, что многие решения, которые принимает Карл III, напрямую повлияют на Уильяма. Из-за этого принц в последнее время стал чаще спорить с отцом.

Несмотря на то что некоторые называют их отношения "вечной борьбой", источники утверждают, что 77-летний король и его наследник сохраняют хорошие рабочие отношения, пока Уильям готовится к будущему восшествию на престол.

"Карл и Уильям были едины во время ухода Сассексов из королевской семьи и Великобритании, а также во время скандала вокруг принца Эндрю и его связей с Джеффри Эпштейном. Эти события в последние годы только сблизили их", — отметил журналист Рассел Майер.

Но в одном вопросе королю и его сыну не удается достичь единого мнения. Уильям окончательно отказался от идеи восстановить отношения с живущим в США принцем Гарри. Карл III же готов снова и снова идти на уступки Сассекским. Наследник престола считает последние попытки Гарри примириться с семьёй "эгоистичными" и "циничными", а не искренним желанием положить конец конфликту. Король на эти замечания закрывает глаза, ради встреч с внуками он готов многое вытерпеть.

Поводом для нового скандала между Карлом III и Уильямом стал визит Гарри и Меган в Хайгроув. Герцог Сассекский и его семья около часа провели с королём и Камиллой Паркер-Боулз. Принц Уэльский заявил отцу, что это было большой ошибкой.

"Уильям считает, что доверие разрушено безвозвратно. Он убеждён, что нынешние попытки примирения продиктованы прежде всего интересами самого Гарри, а не заботой о семье. С его точки зрения, возвращаться к старым конфликтам нет никакого желания. Сейчас любой жест воспринимается через призму прошлых интервью, мемуаров и документальных фильмов. Именно поэтому настоящее примирение стало невероятно сложной задачей", — сообщил инсайдер из дворца.