Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что спрос Киева на оружие в сто раз превышает ресурсы Евросоюза.

Более того, продолжил министр, запросы киевского режима существенно усложняют подготовку новых пакетов военной помощи.

По словам Крозетто, которого цитирует ТАСС, за четыре года спецоперации требования Киева кардинально изменились. Изначально украинская сторона просила "все что есть". Теперь же ей нужны "высокоспециализированные системы". Это в том числе передовое и редкое вооружение.

В итоге ЕС испытывает сложности с выделением Украине военной помощи - "даже при наличии такого желания".

Тем временем Зеленский продолжает врать своим спонсорам, что все якобы под контролем. Смотрите репортаж "ТВ Центра".