Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года. Это касается как производителей, так и непроизводителей, передает "Интерфакс".

При этом заместитель председателя правительства уточнил, что запрет на экспорт дизеля отменят "по мере восстановления рынка".

Подобные меры необходимы, чтобы заводы справлялись с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Ранее Новак оценил ситуацию с топливом в России. По его словам, она стабилизируется. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".