Очередная зверская атака ВСУ. Ночью националисты ударили по туристической базе в Запорожской области. Под завалами оказались семьи с детьми. Полностью разрушено несколько зданий, в которых проживали постояльцы. Припаркованные рядом автомобили превратились в груду металла. По предварительным данным, в результате атаки погибли 12 человек, среди них четверо - несовершеннолетние. Еще 19 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Рядом с этой туристической базой не было военных или других стратегически важных объектов России, которые могли бы потенциально стать целями Киева. Вокруг - жилые кварталы, исключительно гражданская инфраструктура. Противник знал, что там находятся мирные жители, и понимал, по кому наносит удар.

Прокомментировали атаку и в российском МИДе: посол по особым поручениям Родион Мирошник подчеркнул, что нападение на туристическую базу - это яркое проявление преднамеренного террора Киева.

Наши бойцы на любую подобную выходку отвечают успехами на фронте, которых, к слову, у ВСУ не предвидится. Вот Доброполье - одно из самых горячих направлений. Наши штурмовики постепенно окружают этот населенный пункт с запада и востока. Сейчас у них еще есть время, чтобы бежать из города, но с каждым днем ситуация будет только хуже. Российские военные уже начали проводить зачистку в частном секторе. Вот подрывают постройку, в которой ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА.

Ударные БПЛА противника - единственное, что сдерживает наших штурмовиков. В небо националисты поднимают целый рой дронов. Готовы израсходовать все свои запасы, чтобы хоть как-то отсрочить поражение. Но наши бойцы уже научились противостоять так называемым "птицам". Отлично с этой задачей справляется пулемет.

Чтобы у противника было еще меньше беспилотников и любого другого вооружения, российская армия бьет по стратегически важным объектам противника. Это и военные предприятия, и порты, в которые доставляют грузы необходимые для ВСУ. 25 июля наши бойцы нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по тыловым районам Украины.

За последние недели российская армия уничтожила больше половины портовой инфраструктуры Украины. Это серьезный удар не только по военному потенциалу противника, но и по его экономике.