Действует 70 совместных проектов на 30 млрд долларов: главное со встречи Путина и Токаева

У России и Казахстана обширные перспективы для наращивания сотрудничества в области транспорта и логистики. Об этом заявил Владимир Путин на 22-м Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.

На форум прибыл и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также руководители приграничных регионов, парламентарии и предприниматели.

По словам Владимира Путина, география прямых авиаперевозок между Россией и Казахстаном продолжает расширяться. На очереди - открытие рейсов в Алматы из Оренбурга, где недавно построили международный терминал. Развивается и сеть трансграничных трасс. В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения "Москва-Астана". Этот опыт будет использован и на других маршрутах. А на Каспии и Иртыше у нас совместное судоходство. Как рассказал Владимир Путин, сейчас готовится мастер-план по использованию этой реки.

У России и Казахстана при этом самая протяженная в мире сухопутная граница. Поэтому повышение пропускной способности таможенных терминалов на ней - насущная задача.

Перед началом форума президенты провели двустороннюю встречу. Владимир Путин напомнил, что Россия - крупнейший инвестор в экономику соседа. Действует 70 совместных проектов на 30 миллиардов долларов. Направления самые разные - от машиностроения и энергетики до фармацевтики. Также российский лидер отметил, что Касым-Жомарт Токаев всегда с особым чувством приезжает в Омск - здесь в госпитале во время Великой Отечественной войны лечился его отец Кемель Токаев.