Американцы срочно ищут средства для продолжения войны с Ираном

Американская администрация срочно ищет средства для продолжения войны с Ираном, пишет агентство Bloomberg. По данным СМИ, Белый дом запросил у Конгресса экстренный пакет финансирования на десятки миллиардов долларов, но ответа пока нет.

Конфликт вышел за рамки ожиданий Трампа, и география военный действий на Ближнем Востоке стремительно расширяется. Йеменские хуситы нанесли серию ударов ракетами и беспилотниками по территории Саудовской Аравии. Под обстрел попали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу. Все рейсы в аэропортах Эр-Рияда и Джидды приостановлены до дальнейшего уведомления.

Кроме того, мятежники объявили о продолжении морской блокады Саудовской Аравии.