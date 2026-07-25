Как рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах, новый главком ВСУ Михаил Драпатый, когда был командиром оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Хортица", не смог справиться с алкоголизмом среди подчиненных.

При этом изъяты были тонны алкоголя.

По словам источника, от местных жителей поступало множество обращений и свидетельств во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать войска. Речь главным образом шла об алкоголизме личного состава.

Особенно жалобы касались принудительно мобилизованных. При этом распитие спиртного вооруженными людьми нередко приводило к преступлениям. И ситуация лишь усугублялась.

Ранее Драпатый заявил, что "русская нация не имеет права на существование". В МИД России оценили это заявление.