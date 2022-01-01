Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на воскресенье, 26 июля, 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что с 2022 года возбуждено 5347 дел по фактам атак ВСУ на территории 54 субъектов России, расположенных вне зоны спецоперации. Жертвами этих преступлений стали 1472 мирных жителя, в том числе 45 детей.

В Кремле, говоря о постоянных попытках укронацистов ударить по мирному населению и гражданской инфраструктуре, подчеркивали: единственная причина таких зверств ВСУ — это террористическая сущность киевского режима.