Застали врага врасплох: новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО

Лейтенант Иван Ветчинников — командир взвода беспилотных систем. Обнаружив диверсионно-разведывательную группу противника, он отдал приказ нанести массированный удар. Воспользовавшись эффектом внезапности, российские FPV-дроны застали врага врасплох и полностью уничтожили группу боевиков, а также две единицы бронированной техники.

Рядовой Михаил Пилюков — разведчик-пулеметчик. Он заметил группу военнослужащих ВСУ, мгновенно занял огневую позицию и открыл прицельный огонь из штатного оружия. Действуя смело и хладнокровно, боец уничтожил неприятеля.