В Запорожской области воскресенье, 26 июля, объявлено днем траура по жертвам террористического удара ВСУ по турбазе в курортном поселке Кирилловка. Погибли 12 человек, включая четырех детей. Еще 19 получили ранения, среди них тоже есть несовершеннолетние.

Ночью противник намеренно направил рой дронов на гражданский объект. Несколько аппаратов были сбиты, уже когда на месте трагедии спасатели разбирали завалы в поисках выживших. Под завалами оказались семьи с детьми. Полностью разрушены несколько зданий, в которых проживали постояльцы. Припаркованные рядом автомобили превратились в груду металла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что на месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. СКР даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан.

Рядом с этой туристической базой не было военных или других стратегически важных объектов России, которые могли бы потенциально стать целями Киева. Вокруг — жилые кварталы, исключительно гражданская инфраструктура. Противник знал, что там находятся мирные жители и понимал, по кому наносит удар. Прокомментировали атаку и в российском Министерстве иностранных дел: посол по особым поручениям Родион Мирошник подчеркнул, что нападение на туристическую базу — это яркое проявление преднамеренного террора Киева.

Наши бойцы на любую подобную выходку отвечают успехами на фронте, которых у ВСУ не предвидится. Доброполье — одно из самых горячих направлений. Наши штурмовики постепенно окружают этот населенный пункт с Запада и Востока. У них еще есть время, чтобы бежать из города, но с каждым днем ситуация будет ухудшаться. Российские военные уже начали зачистку в частном секторе. Вот подрывают постройку, в котороу ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА.

Ударные БПЛА противника — единственное, что сдерживает наших штурмовиков. В небо националисты поднимают целый рой дронов. Готовы израсходовать все свои запасы, чтобы хоть как-то отсрочить поражение. Но наши бойцы уже научились противостоять так называемым "птицам". Отлично с этой задачей справляется пулемет.

Стрелок Низам Гасымов поясняет: "Стрелять надо короткими очередями и на опережение, тогда наверняка собьешь".

Чтобы у противника осталось еще меньше беспилотников и любого другого вооружения, российская армия бьет по стратегически важным объектам противника. Это и военные предприятия, и порты, в которые доставляют грузы необходимые для ВСУ. Сегодня наши бойцы нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по тыловым районам Украины. В результате ударов поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения, в порту "Черноморск". В порту "Николаев" поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем поражены морское судно типа "балкер", три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты "Черноморск" и "Одесса", а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

За последние недели российская армия уничтожила больше половины портовой инфраструктуры Украины. Это серьезный удар не только по военному потенциалу противника, но и по его экономике.