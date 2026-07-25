Какие проверки нужны перед покупкой квартиры: объясняет эксперт

Адвокат Анастасия Яковлева рассказала агентству "Прайм", каких проверок требует покупка квартиры.

По словам эксперта, первым делом нужно заказать выписку из ЕГРН двух видов - об основных характеристиках и о переходе прав. Данные в правоустанавливающем документе должны совпадать с выпиской.

Кроме того, проверить следует и продавца. Требуется нотариальное согласие супруга (если квартира куплена в браке) и согласие органов опеки (при наличии несовершеннолетних собственников).

Уточняется, что на банкротство продавца можно проверить через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Вместе с тем стоит убедиться, что это жилое помещение, а не апартаменты, а еще проверить квартиру на обременения и незаконную перепланировку.