Соединенные Штаты заявили Украине о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, узнала газета The Wall Street Journal.

Как уточняется в материале, к Белому дому изначально обратилась нефтегазовая корпорация Chevron. Ее представители просили как-то повлиять на продолжающиеся атаки ВСУ в этой акватории.

В материале говорится, что "администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море".

Вашингтон рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум как важнейший канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, также сказано в статье.

Отказавшийся от российских энергоресурсов Запад теперь боится зависимости от Трампа - подробности в репортаже "ТВ Центра".