МИД: Киев терпит военное поражение и не способен переломить ход боевых действий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракты ВСУ в Кирове и на Запорожье, отметив, что Киев хладнокровно и прицельно бьет по мирным жителям, показывая миру свой звериный нацистский оскал.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что Москва призывает все ответственные правительства и международные структуры не замалчивать теракты ВСУ.

По словам дипломата, Киев терпит военное поражение и не способен переломить ход боевых действий, поэтому отыгрывается на мирном населении.

Захарова также призвала Зеленского и его западных кураторов помнить, что они жестоко поплатятся за каждое преступление, передает РИА Новости.

В результате атаки атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области погибли 12 человек, 19 пострадали. Жертвами ракетной атаки националистов на Киров стали шесть человек.