Кремль отреагировал на предложение Токаева о "заморозке" украинского конфликта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске предложил "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям.

Это предложение прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что с учетом позиции Киева как таковая "заморозка" украинского конфликта невозможна.

Как уточнил представитель Кремля, Владимир Путин подробно рассказал Токаеву о ходе специальной военной операции.

"Мы должны достичь своих целей", - заключил Песков.

Ранее российский МИД заявил, что Киев терпит военное поражение и не способен переломить ход боевых действий. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".