Владимир Путин поздравил матросов и офицеров с Днем Военно-морского флота, который отмечается 26 июля.



Президент подчеркнул, что к военным морякам в стране относятся с особым уважением и гордостью.



"Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России, сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С Днем Военно-морского флота", — сказал российский лидер в видеообращении.



Президент России также отметил вклад моряков в ход СВО.