Погибли двое альпинистов, восходивших на Эльбрус

Двое из шести альпинистов, восходивших на Эльбрус, погибли, сообщили в региональном СК.



"По предварительным данным, 25 июля группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс. м, по имеющимся сведениям, они погибли. Ведутся поиски четверых альпинистов", — отметили в ведомстве.



Спасатели продолжают поиски еще четырех человек. Погибшие являются иностранцами, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



25 июля вечером в МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что шесть альпинистов застряли на Эльбрусе на высоте 5100 метров. Восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда сразу выдвинулись на помощь.