Конфликт между США и Ираном может затянуться на месяцы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.



Ни одна из сторон пока не способна добиться решающего преимущества, что повышает риск затяжного противостояния, считают эксперты. По их мнению, и Вашингтон, и Тегеран демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации, хотя уже подходят к пределу того, чего могут добиться военной силой.



При этом Иран уже продемонстрировал способность выдерживать длительное экономическое давление со стороны США, отмечает газета.