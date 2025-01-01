26 июля Россия отмечает День военно-морского флота. Мы чествуем всех, кто стоит на защите водных рубежей страны. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил Владимир Путин. Президент отметил: к морякам у нас относятся по-особому. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы.

Это во многом определяет уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и беззаветная преданность Отечеству.

Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане. Наши Военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России.

Растет и профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.

Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции.

Ранее президент России пообещал повышать уровень боевой подготовки экипажей ВМФ, а также оснащать их самой современной техникой и вооружением. Это заявление не осталось без внимания недружественных государств Запада. В Германии заявили, что приняли к сведению слова Владимира Путина и также стараются улучшать свой флот.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о проработке и воплощении мер по сохранению за Россией статуса великой морской державы. Подлинно сбалансированный флот, способный решать любые задачи во всех районах Мирового океана, является одним из приоритетных направлений работы.

Стратегия развития российского ВМФ до 2050 года, утвержденная в 2025 году, призвана обеспечить реализацию указанных целей. Патрушев подчеркивал, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. Стратегия, в частности, прописывает боевой состав флота, его основные задачи в мирное и военное время.