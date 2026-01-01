Подводники Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после длительного похода

Во Владивостоке — главной базе Тихоокеанского флота — накануне Дня ВМФ встретили моряков-подводников. Они вернулись домой после длительного похода, во время которого подлодка "Волхов" прошла более двух тысяч морских миль. После официального построения на причале — долгожданные объятия родных и близких. Потом — краткосрочный отдых, и моряки снова приступят к выполнению боевых задач.

Нет лучшего подарка к празднику, чем возвращение на родную базу. Несколько недель экипаж подлодки "Волхов" провел в дальнем походе, большую часть времени — в подводном положении. Поэтому выход на сушу, даже если поливает дождь — такой долгожданный. Командир подводной лодки "Волхов", капитан 2 ранга Владимир Бакро рассказал, что любой продолжительный выход сопровождается ожиданием прихода, даже если моряки отправляются не на боевую службу. Особенно долгожданны моменты, когда можно сойти на пирс и связаться с родными.

Супруга одного из моряков Захара Милосердова отмечает: "Тяжело, это уже наши третьи такие долгие моря. Тяжело, потому что без связи, без ничего. С трепетом ждем и очень любим. Главное — вернулся". Член экипажа подводной лодки "Волхов" Захар Милосердов не скрывает радости: "Нет слов, одни эмоции, счастлив наконец-то увидеть своих девчонок. Это состояние эйфории".

В эти дни на тридцать третьем причале Владивостока встречают иностранных гостей. Здесь пришвартовался индонезийский фрегат "Густи Нгурах Рай". Его экипаж и моряки-тихоокеанцы принимают участие в совместных учениях "Орруда-2026". Такой обмен военным опытом последний раз проводили два года назад. Тогда корабли отрабатывали задачи в Яванском море. Сейчас театр боевых действий развернется в Заместитель командира корабля по военно- политической работе, капитан-лейтенант Евгений Свищев уточнил: "Для взаимодействия будем отрабатывать эпизоды в море. Совместное маневрирование, совместные полеты вертолетов с посадкой на борт другого корабля, высадка десанта на судно-нарушитель с использованием палубной авиации Ка-27. Важно, чтобы эти учения сработали как единый механизм".

От российской стороны в учениях задействован корвет "Совершенный". Фрегат "Густи Нгурах Рай" уже участвовал в учениях "Орруда", а экипаж "Совершенного" с индонезийскими коллегами будет взаимодействовать впервые.

Благодаря новым технологиям корвет "Совершенный" обладает так называемой малой радиолокационной заметностью — противник его практически не может отследить. При этом корвет оснащен самым современным вооружением и способен поражать надводные и подводные цели".

Силы Тихоокеанского флота сегодня — это современная авиация, надводные и подводные корабли, которые могут работать и в океане, и в ближних морских зонах. Экипажи регулярно оттачивают свое мастерство и обмениваются опытом с дружественными иностранными партнерами.

Так, накануне Дня ВМФ прошли учения "Морское взаимодействие 2026". Гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подлодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов" совместно с военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая отработали задачи в акватории Желтого моря.

День военно-морского флота — это праздник не только для самих моряков, но и для их родственников, и в целом для каждого морского города. Торжественные мероприятия будут проходить во Владивостоке в течение всего дня.