Киеву не видать вступления в ЕС в ближайшее время — об этом снова заявили на Западе. Министр Австрии по делам Европы Клаудия Бауэр отметила, что сценария, при котором Украина может стать полноправным членом Евросоюза, не существует. Теряя поддержку в Брюсселе, главарь киевского режима всеми силами пытается привлечь к себе внимание Вашингтона. На следующей неделе он планирует встретиться с Дональдом Трампом. А перед поездкой в США дал большое интервью популярному американскому блогеру.

Лора Лумер — ультраправый американский блогер, очень близка с Дональдом Трампом. Еще недавно она называла главаря киевского режима нацистом и требовала прекратить спонсировать Украину, а теперь приехала в Киев. Но что-то пошло не так.

Во время интервью с Владимиром Зеленским Лумер неожиданно стала задавать неудобные вопросы: "Ваша бывшая сотрудница обвинила вас в употреблении кокаина за счет налогоплательщиков. Что вы на это скажете? Там еще была фотография: на ней вы с Макроном в какой-то подсобке. Так что же? Это правда или ложь? Употребляли ли вы кокаин с Макроном?"

Зеленский, хихикая, утверждает: "Конечно, нет!"

Лумер уточняет: "А если без Макрона?"

Опухший, с кругами под глазами, которые даже грим не смог скрыть, главарь киевского режима, похоже, окончательно уверовал в свое могущество. Собака лает на своего хозяина: "Трамп – сильный лидер. Лучший он или нет — рассудит история. Иногда мы живем и не знаем, как что-то сложится. Иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек. Но я желаю ему долгих лет".

А ведь через несколько дней у Зеленского в Вашингтоне запланирована встреча с Дональдом Трампом. Там разговор может получиться нелегким. В Белом доме уже побывал глава нефтяной компании Chevron. Майк Уирт рассказал представителям администрации Трампа, что ВСУ безэкипажными катерами в Чёрном море нанесли удар по танкеру, который был зафрахтован американским нефтяным гигантом и перевозил сырье, добытое в Казахстане. Бизнесмены попросили чиновников, повлиять на распоясавшийся Киев.

Европа, по традиции, преступления Киева не замечает. Но когда российская армия уничтожила украинскую военную выставку, где погибли в том числе и польские разработчики и поставщики ударных дронов, отреагировала в момент . Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила вызвать представителя России в ЕС из-за этих ударов, а также предложить дополнительные санкции против военно-промышленного комплекса России.

При этом член ЕС, Австрия, жестко раскритиковала идею принять Украину в дружную европейскую семью. Холодный душ от министра Австрии по делам Европы Клаудии Бауэр — она заявила, что на Украине до сих пор слишком высок уровень коррупции, в том числе в высших эшелонах власти. Зеленский, который потребовал зафиксировать 2027 год в качестве конкретной даты вступления страны в Евросоюз, слишком много хочет. Бауэр подчеркивает: "Ускоренное присоединение по требованию – это просто невозможно. В настоящее время нельзя спрогнозировать, в каком состоянии Украина завершит конфликт. По этой причине любые озвучиваемые сейчас даты вступления являются искусственными и невыполнимыми".

Невозможно и возвращение на Украину картин, которые были вывезены в Польшу. Еще в 22 году, из Львовских музеев отправили в соседнюю страну несколько самых ценных экспонатов, так как опасались бомбардировок. Сейчас наследники польского князя Анджея Любомирского потребовали через суд оставить у них навсегда два полотна. Речь идет о "Портрете Роксоланы" XVI века и "Портрете юноши" художника Алоизия Рейхана. Когда-то они принадлежали князю Любомирскому, а сейчас входят в состав коллекции Львовского исторического музея, где такой подлости от партнеров явно не ожидали.