Человек погиб из-за разгула стихии в Ростовской области

Ростовская область приходит в себя после мощного ливня и ураганного ветра. Мэр региональной столицы Александр Скрябин рассказал, что от разгула стихии пострадали 13 человек, семеро госпитализированы, один человек погиб.

В Ростове-на-Дону — сотни поваленных деревьев, затоплены улицы. У одного из торговых центров сильными порывами ветра сорвало вывеску, конструкция раздавила припаркованные машины.

Стихия оставила жителей пятнадцати городов и районов Ростовской области без света. Нарушена работа оборудования, отвечающего за водоснабжение. Спасатели ликвидируют последствия разгула стихии. Скрябин уточнил, что водоснабжение уже восстановлено полностью, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов. Время отставания от графика может достигать восьми часов. К устранению последствий стихии привлечено более сотни железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.