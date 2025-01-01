На Землю с Международной космической станции возвращается экипаж корабля "Союз МС-28". Уже закрыты люки между спускаемым аппаратом и орбитальной станцией. На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Скоро посадочный модуль отстыкуется от МКС, а около 13 часов по московскому времени приземлится в районе казахского города Жезказган.

Экипаж семьдесят четвертой экспедиции работал на Международной космической станции с ноября 2025 года. За время полета члены экипажа провели серию научных экспериментов и выходили в открытый космос.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая успехи и перспективы нашего государства в космосе, подчеркивал: космический потенциал России всё активнее работает на экономику, безопасность и суверенитет государства. Полет нашего соотечественник Юрия Гагарина в космос одним из самых незабываемых событий прошлого столетия, которое открыло новую эпоху в истории цивилизации.