Российские бойцы нанесли новый групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам неприятеля. Об этом рассказали утром воскресенья, 26 июля, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним.

Мишенями нового удара стали также объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Украинские националисты задействуют эту инфраструктуру для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Чтобы у противника было еще меньше беспилотников и любого другого вооружения, российская армия бьет по стратегически важным объектам противника. За последние недели российская армия уничтожила больше половины портовой инфраструктуры Украины. Это серьезный удар не только по военному потенциалу противника, но и по его экономике.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер констатировал, что Россия фактически отрезала Одессу как порт, через который Украина могла осуществлять экспорт. В сочетании с нехваткой личного состава ВСУ это, по мнению эксперта, гарантирует России победу в спецоперации, а Украина "выйдет из нее как нефункционирующее, разрушенное государство".