Иран решительно осуждает удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море, оставляя за собой право на ответ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел исламской республики.

Киевский режим предпринял атаку на иранское торговое судно в Каспийском море утром субботы, 25 июля. На судне прогремел взрыв, один человек погиб, еще один получил ранения.

Официальный Тегеран объявил действия Украины актом агрессии и нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН. Он гласит, что все члены всемирной организации воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН.

Полагаясь на букву международного права, в особенности на принцип законной самообороны, Иран "не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности" и ответит "за последствия авантюрных действий украинского режима". Вину за случившееся исламская республика возлагает на киевский режим и его пособников.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи созвонился с верховным представителем Евросоюза по международным делам и политике безопасности Каей Каллас. Аббас потребовал от Брюсселя, а также от Совета Безопасности ООН и мирового сообщества "решительно отреагировать на инцидент". Министр настаивает на наказании тех, кто имеет отношение к удару по иранскому судну.

В ответ Каллас выразила обеспокоенность по поводу любого расширения зоны конфликта и подчеркнула важность продолжения консультаций между Евросоюзом и Ираном.

Случившееся лишь усугубило напряжение в украино-иранских отношениях. Весной они дошли до такого накала, что в оборонном комитете Верховной рады призывали Украину готовиться к ударам со стороны Ирана. Официальный Тегеран объявил Украину законной целью для своих ударов после антииранских высказываний предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который решил в угоду западникам направить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам армии Ирана.

Ближневосточные средства массовой информации пишут, что атака на иранское судно может привести к ракетному удару Ирана по Украине в ответ на совершенный ею акт агрессии. Киевский режим официально пока не комментировал происходящее.