Собянин: В рамках проекта "Москва – область" пассажиры совершили 20 млн поездок

Проект "Москва — область" уже на протяжении года обеспечивает возможность комфортных и безопасных поездок между Москвой и Подмосковьем, формируя комфортную и современную среду для миллионов жителей. Об этом рассказал в воскресенье, 26 июля, мэр столицы Сергей Собянин.

Как указал Собянин в своем MAX-канале, в рамках проекта пригородные автобусные маршруты интегрируются в единую систему столичного транспорта с высокими стандартами качества.

Благодаря проекту у жителей Московской области впервые появилась возможность использовать для поездок на наземном транспорте безлимитные абонементы "Единый", зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней по карте "Тройка", а также совершать бесплатные пересадки на весь столичный транспорт.

Во избежание путаницы с существующими в Москве маршрутами дополнили привычную пассажирам систему нумерации единицей. Теперь тысячные маршруты указывают, что автобус следует в область.

Ежедневно больше 160 тысяч человек выбирают автобусный транспорт для поездок в столицу и обратно. Со дня запуска проекта пассажиры совершили свыше 20 миллионов поездок.

К годовщине проекта заработали еще четыре новых маршрута, в том числе юбилейный 50-й. Больше 30 современных автобусов курсируют между Путилково и станциями метро "Сходненская" и "Планерная".

В планах — включение в систему московского транспорта не менее 30% действующих пригородных маршрутов.

Тем временем в столице завершается строительство городского вокзала "Серп и Молот", к концу июля его готовность достигла 95%. В здании всё продумано для комфорта пассажиров. Даже форма навеса выбрана не случайно. Но главное — благодаря новому вокзалу улучшится транспортная доступность районов Лефортово и Таганский. В перспективе "Серп и Молот" станет общим вокзалом для МЦД-4, МЦД-2 и двух станций метрополитена: "Площадь Ильича" Калининской линии и "Римская" Люблинско-Дмитровского направления.

Уже завершено строительство второго здания Единого диспетчерского центра Московского транспорта. Этот комплекс станет сердцем всего наземного и речного транспорта столицы, таким же, каким первое здание ЕДЦ уже стало для рельсового. Сергей Собянин, осматривая корпус, напомнил, что в Москве продолжается строительство линий метро и формирование новых наземных маршрутов.

Не забывают столичные власти и про пешеходов. Новое общественное пространство создают у воды в Мневниковской пойме, где раньше была заброшенная территория. Протяженность пешеходного променада составит примерно два километра. Семь зон отдыха со смотровыми площадками обустроят на деревянном настиле прямо над водой.