Мощные взрывы гремят в тыловых районах Украины. Российские войска нанесли новый групповой удар в ответ на террористические атаки ВСУ на нашу гражданскую инфраструктуру. В Киеве горят склады вооружения и завод, где производили беспилотники. Также целями стали резервуары с горючим в порту Черноморск.

Громко и на передовой. Российская авиация отрезает боевиков от снабжения, помогая пехоте штурмовать Красный Лиман и укрепрайоны на Запорожском участке.

В Запорожье, горят склады, ангары и большегрузные машины. Это был один из крупнейших логистических узлов ВСУ, развернутый на базе предприятия "Новая почта". На этих стеллажах бандеровцы хранили комплектующие к ударным беспилотникам. В кузовах автомбилей прятали и сами дроны, и пусковые установки. Постоянно использовали гражданский транспорт для доставки боеприпасов. Но в ближайшие дни, резервы к передовой точно не придут. Российские войска обнаружили этот хаб, а накануне нанесли по Запорожью не менее 17 ударов беспилотниками и авиафугасами.

Мощные взрывы гремят и в Донецкой республике, в окрестностях Алексеево-Дружковки. Артиллерийские батареи поддерживают наступление штурмовиков в поселке Осыково. Накат на этот опорный пункт ВСУ продолжался четыре дня. Но с утра 26 июля приходят сообщения, что противник бросил застройку и отступил в леса. Но и эти позиции наша разведка успела засечь и навести авиацию.

Задача бойцов беспилотных систем — не только точечная ликвидация противника, но и блокирование всего квадрата, чтобы ни к националистам в леса, ни обратно в Осыково, ВСУ уже не пробились.

Заместитель командира инженерно-саперной роты Дмитрий Нечаев поясняет, что основная задача его подразделения — дистанционное минирование рубежей, позиций и районов противника. При этом используются и дроны как "ударники".

Это кадры из окрестностей Красного Лимана. Город практически целиком находится под контролем российских войск. Остатки националистов отходят на запад, кто — еще на пикапах, по грунтовкам, а кто-то уже пешком, через поля, потому что других путей и возможностей нет и не будет. Группировка "Запад" основательно закрепилась в Лимане и начала формировать плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Замкомандира батальона по материально-техническому обеспечению рассказал, что идет активное продвижение на Краснолиманском направлении. Двигаются штурмовые подразделения, двигается наша пехота, артиллерия. Войска беспилотных систем пытаются обеспечить их с воздуха, дать им продвижение, поэтому работа идет круглосуточно.

Потеря Красного Лимана обернется для ВСУ в агломерации потерей всего северного фланга. Это будут уже не отдельные вылазки российских огневых групп в пригороды Славянска или Краматорска, а крупной фронтовое наступление.