Военный оркестр выступил в усадьбе "Люблино" накануне фестиваля "Спасская башня"

Любимые мелодии — в современной аранжировке. В Москве состоялся концерт военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Выступление прошло в музее-усадьбе "Люблино" в преддверии Международного фестиваля "Спасская башня". Этот музыкальный коллектив — один из ведущих в России, он является постоянным участником Парада Победы на Красной площади и проекта "Военные оркестры в парках".

Зрители, пришедшие на концерт, услышали торжественные марши, песни военных лет, эстрадные хиты и мелодии из любимых мультфильмов. Дирижировал капитан Евгений Кузнецов.

Военные оркестры звучат и в других столичных парках накануне очередного сезона "Спасской башни". Так, в Измайловском парке выступил оркестр Росгвардии. Гости вечера с удовольствием подпевали и танцевали. Финальным аккордом концерта стал торжественный марш "Прощание славянки".

Напомним, XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" будет проводиться с 21 по 30 августа на Красной площади в Москве. Гости фестиваля увидят парадные дефиле, танцевальные постановки, показательные выступления с оружием, современные световые и пиротехнические эффекты.