Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивил многих, заговорив на русском языке. В своей речи о политике новых властей страны Орбан по-русски задал вопрос, вынесенный в XIX веке Николаем Чернышевским в заглавие философского романа: "Что делать?"

Прокомментировать русскую речь Орбана попросили официального представителя Кремля. Дмитрий Песков рассказал, что венгерский политик не демонстрировал таких лингвистических способностей на переговорах с президентом России Владимиром Путиным: "Переговоры никогда не шли на русском языке, всегда с переводчиками".

Пресс-секретарь российского лидера предположил, что Виктор Орбан "просто процитировал название произведения", поскольку "он образованный человек", пишет "Российская газета".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Западу, как важно в отношениях с Россией понимать русскую душу. Политик, который сносно говорит по-русски, предупредил европейцев: нет смысла посылать на переговоры о мире с Москвой человека, который ничего не знает о России.